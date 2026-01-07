Segui in tempo reale lo slalom maschile di Madonna di Campiglio 2026. Hallberg sorprende con una prestazione convincente, mentre Vinatzer si ferma a causa di un infortunio. Rimani aggiornato sui risultati, i pettorali di partenza e le eventuali qualificazioni alla seconda manche. Clicca qui per la diretta completa e le ultime notizie dall’evento di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.10: BRAVO CANINS! Può arrivare la qualificazione alla seconda manche. Addirittura ha firmato il miglior primo intermedio (25 centesimi di vantaggio su Hallberg). Poi si disunisce un po’ e termina venticinquesimo a 1’51 dalla vetta. 19.09: Parte Matteo Canins! 19.08: Non ci sono per il momento inserimenti con i pettorali alti e Tommaso Sala rimane ventitreesimo. 19.04: Il prossimo italiano sarà Matteo Canins con il 50, poi toccherà a Tommaso Saccardi con il 58 e Corrado Barbera con il 66. Difficile pensare ad una qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Hallberg comanda a sorpresa, inforcata per Vinatzer

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Hallberg sorprende tutti, inforcata per Vinatzer

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Noel comanda davanti ai norvegesi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Slalom femminile a Semmering: trionfa una devastante Shiffrin; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Rivivi il LIVE! Shiffrin completa la rimonta e vince lo slalom, Peterlini 15ª.

LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Hallberg sorprende tutti, inforcata per Vinatzer - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19. oasport.it

LIVE! Slalom show sulla 3Tre: bagarre per il podio, Vinatzer guida l'Italia. La diretta scritta - La parentesi italiana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude col classico slalom in notturna sulla 3Tre. eurosport.it