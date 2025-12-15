Atalanta riecco il bomber Scamacca rigenerato dalla cura Palladino | Nazionale? Prima la Dea

Gianluca Scamacca torna protagonista all'Atalanta dopo un periodo di difficoltà, grazie all'intervento di Palladino. Rigenerato, il bomber svela le sue ambizioni: \

Febbre da bomber. Di razza. Gianluca Scamacca, sabato prima di scendere in campo contro il Cagliari, con una temperatura serale bergamasca vicina allo zero, aveva 38 di febbre. Ha voluto giocare. E ha piazzato la sua prima doppietta stagionale. Sei gol da agosto, cinque dal 22 novembre, da quando sulla panchina nerazzurra siede Raffaele Palladino, quattro gol in una settimana tra Verona, Chelsea (il suo primo assoluto in Champions) e Cagliari. Vanno aggiunti tre pali colpiti a dicembre. Il non ancora 27enne bomber romano (li compirà il primo gennaio) in questa serie A ha giocato appena 516 minuti, segnando un gol ogni 103. Sport.quotidiano.net

