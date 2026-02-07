La Croce Rossa in prima linea per garantire la sicurezza durante la Coppa Italia di Latin Style

La Croce Rossa di Ancona ha messo in campo un team di volontari per assistere durante la Coppa Italia di Latin Style al PalaRossini. Centinaia di atleti e spettatori si sono radunati per la seconda tappa del torneo, e la presenza di sanitari sul posto si è rivelata fondamentale in caso di bisogno. Nessun incidente grave, ma l’intervento rapido dei volontari ha garantito tranquillità a tutti.

I nostri volontari sono stati presenti per tutta la durata della manifestazione, assicurando supporto e sicurezza ad atleti, staff e pubblico, permettendo lo svolgimento dell'evento in totale serenità.

