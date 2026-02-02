Coppa Italia di danza sportiva Latin Style al PalaPrometeo di Ancona la seconda tappa

Ancona si prepara a ospitare la seconda tappa della Coppa Italia di danza sportiva Latin Style. Al PalaPrometeo si radunano i migliori ballerini provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi sul parquet tra passi e ritmo. L’evento, che si svolge in un ambiente caldo e vivace, attirerà tanti appassionati e curiosi, desiderosi di vedere da vicino le performance dei concorrenti. Le gare si svolgeranno nel rispetto delle regole, con un pubblico che potrà godersi uno spettacolo di livello nazionale.

ANCONA – Ancona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva: la seconda tappa della Coppa Italia Danze Latin Style, in programma presso il PalaPrometeo, prestigiosa cornice di un evento di rilievo nazionale. La manifestazione, ospitata nelle Marche sotto la guida della Presidente Fidems Marche, Milena Sampaolesi e tutto il comitato regionale Marche vedrà la partecipazione di oltre 1.000 discipline e numerosi atleti provenienti da tutta Italia, confermando il grande valore tecnico e spettacolare della competizione. Si tratta del secondo evento di un ciclo di tre tappe, impreziosito dalla presenza di ospiti d'eccezione e autorità dirigenziali, a testimonianza dell'importanza crescente della danza sportiva nel panorama nazionale.

