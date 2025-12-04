Ferrara protagonista su Rai Uno | è ufficiale la data della puntata di ' Linea Verde Italia'

Ferrara torna protagonista in televisione. Sabato 6 dicembre alle 12.25, su RaiUno, andrà in onda la puntata di ‘Linea Verde Italia’ che vedrà la nostra città protagonista del programma condotto da Monica Caradonna e Tinto dedicato alle province italiane con particolare attenzione su tematiche. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

