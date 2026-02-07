La città ideale | stasera in tv la puntata su Napoli | anticipazioni e ospiti

7 feb 2026

Dopo aver toccato nazioni di vari continenti, per l'ultimo appuntamento stagionale Massimiliano Ossini approda nella sua città d'origine La nuova puntata de "La città ideale", in onda sabato 7 febbraio alle 21.20 su Rai 3, sceglie Napoli per interrogarsi su una domanda importante: come può il patrimonio culturale diventare una risorsa concreta per il presente e per il domani? Conduttore di questo ultimo viaggio stagionale è Massimiliano Ossini, affiancato da voci e sguardi diversi, capaci di restituire la complessità di una città che non smette mai di reinventarsi. Dopo aver toccato città di varie nazioni e continenti, “La città ideale” propone, per l'ultimo appuntamento di questa prima edizione, uno sguardo consapevole su Napoli, vista come spazio di sperimentazione, dove cultura, arte e comunità possono costruire nuovi equilibri.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

