La città ideale da stasera in tv il nuovo programma con Massimiliano Ossini | anticipazioni e ospiti
Come saranno le città in cui vivremo domani? Quali scelte urbanistiche, ambientali e sociali possono davvero migliorare la qualità della nostra vita? A queste domande prova a rispondere "La città ideale", il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini, in onda da oggi, sabato. 🔗 Leggi su Today.it
