La città ideale da stasera in tv il nuovo programma con Massimiliano Ossini | anticipazioni e ospiti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come saranno le città in cui vivremo domani? Quali scelte urbanistiche, ambientali e sociali possono davvero migliorare la qualità della nostra vita? A queste domande prova a rispondere "La città ideale", il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini, in onda da oggi, sabato. 🔗 Leggi su Today.it

la citt224 ideale da stasera in tv il nuovo programma con massimiliano ossini anticipazioni e ospiti

© Today.it - La città ideale, da stasera in tv il nuovo programma con Massimiliano Ossini: anticipazioni e ospiti

Leggi anche: La Città Ideale è il nuovo sabato sera di Rai 3 con Massimiliano Ossini

Leggi anche: Save the Dating - Amori in corso, da stasera in tv il nuovo show comico con Marta e Gianluca: anticipazioni e ospiti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.