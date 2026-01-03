La città ideale | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 3 gennaio

Stasera, 3 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di La città ideale, condotta da Massimiliano Orsini. Il programma si propone di esplorare le possibili evoluzioni delle città e delle società future, offrendo approfondimenti e interviste con esperti del settore. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di questa edizione, dedicata a riflettere su come vivremo domani.

Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: "Come vivremo domani?". Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all'avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile.

Rai3. . Helsinki è una città giovane, ma con una visione: mettere al centro le persone, a partire dai bambini. In questa puntata de La Città Ideale, raccontiamo perché la Finlandia è considerata uno dei Paesi migliori al mondo per crescere una famiglia. La Città - facebook.com facebook

