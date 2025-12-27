La città ideale | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 27 dicembre
. Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. 🔗 Leggi su Tpi.it
Come vivremo domani È questa la sfida lanciata da "La Città Ideale", il nuovo programma di Rai Cultura, in onda da sabato 27 dicembre in prima serata su Rai3, con la conduzione di Massimiliano Ossini - facebook.com facebook
