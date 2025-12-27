La città ideale | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 27 dicembre

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: "Come vivremo domani?". Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all'avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile.

