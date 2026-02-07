La cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è stata la celebrazione dell’ipocrisia e del caos

La cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina si è trasformata in una scena di confusione più che di festa. Invece di mostrare unità e spirito olimpico, si sono visti scontri e tensioni tra le varie delegazioni. La manifestazione sembra aver rivelato più contrasti che sorrisi, lasciando l’impressione di un evento che fatica a trovare la sua strada.

E meno male che la parola d'ordine era "armonia": l'inaugurazione di giochi di Milano e Cortina è stata una fotografia perfetta delle divisioni e dei conflitti che attraversano il mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro.

Questa sera si accendono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Milano Cortina 2026, Federica Pellegrini e gli altri tedofori. Chi sarà l'ultimo? Tutti i dettagli sulla cerimonia di San SiroMilano al centro della scena. L’arrivo dei leader mondiali e l’inaugurazione ufficiale dei Giochi. Attesa per l’ultimo tedoforo, il doppio braciere e ... affaritaliani.it

Milano Cortina, Mattarella in tram per la cerimonia inaugurale di San SiroFischi al vicepresidente Usa Vance e alla delegazione di Israele, ovazione per l’Ucraina. Polemiche social per il mancato annuncio di Ghali ... ilsole24ore.com

Ecco gli appuntamenti di giornata con gli atleti italiani ai Giochi invernali di Milano Cortina facebook

Durante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Mariah Carey si è esibita a San Siro con il brano di Domenico Modugno, ma un dettaglio ha colpito l'attenzione di tutti x.com