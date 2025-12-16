mariah carey live a san siro per la cerimonia inaugurale delle olimpiadi di milano cortina

Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro. L’artista internazionale porterà la sua voce unica in un evento che celebra lo sport e l’unità, segnando un momento speciale per questa grande manifestazione olimpica.

Mariah Carey è l’ospite musicale della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, si esibirà a San Siro. Mariah Carey, nota per la sua voce unica e hit mondiali, in particolare legate al periodo natalizio, sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici allo stadio San Siro. Ad annunciarlo è stata, con un comunicato, la Fondazione Milano Cortina 2026, durante una conferenza stampa con figure chiave come il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il CEO Andrea Varnier. L’esibizione della pop star sarà inserita in un evento che darà inizio alle gare, seguite in diretta dalla Rai dal 6 al 22 febbraio. Spettacolo.eu

Mariah Carey - Without You (From Mariah Carey (Live))

