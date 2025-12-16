Mariah Carey live a San Siro per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina
Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro. L’artista internazionale porterà la sua voce unica in un evento che celebra lo sport e l’unità, segnando un momento speciale per questa grande manifestazione olimpica.
Mariah Carey è l’ospite musicale della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, si esibirà a San Siro. Mariah Carey, nota per la sua voce unica e hit mondiali, in particolare legate al periodo natalizio, sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici allo stadio San Siro. Ad annunciarlo è stata, con un comunicato, la Fondazione Milano Cortina 2026, durante una conferenza stampa con figure chiave come il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il CEO Andrea Varnier. L’esibizione della pop star sarà inserita in un evento che darà inizio alle gare, seguite in diretta dalla Rai dal 6 al 22 febbraio. Spettacolo.eu
Mariah Carey - Without You (From Mariah Carey (Live))
Mariah Carey a San Siro: la cerimonia di apertura di Milano-Cortina si fa pop - Ufficiale: Mariah Carey canterà alla cerimonia di apertura dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 il 6 febbraio a San Siro. soundsblog.it
Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, è ufficiale - Mariah Carey alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 a San Siro con Mattarella, Malagò, Sala, Damiani: tema, cast e l'annuncio della pop star ... sport.virgilio.it
Olimpiadi di Milano-Cortina, Mariah Carey star della cerimonia di apertura a san Siro. 220 milioni di album venduti e un'innumerevole quantità di premi vinti per la cantante americana, protagonista il 6 febbraio. Il servizio di Valentina Fizzotti - facebook.com facebook
Mariah Carey sarà la prima grande icona internazionale della musica a salire sul palco della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 #Milano #Cortina x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.