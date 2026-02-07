La cerimonia in tv | lo spirito gioioso marchio italiano Ma la telecronaca ha qualche imbarazzo di troppo

La cerimonia trasmessa in tv ha mostrato un grande entusiasmo, tipico dello stile italiano. La telecronaca Rai però ha avuto qualche passaggio imbarazzante, anche se Fabio Genovesi ha salvato la diretta con la sua professionalità. Su Eurosport, invece, il trio Gregorio-Amesi-Livermore ha fatto un buon lavoro, restando più convincente e più sicuro nel racconto.

Una sontuosa cerimonia d’apertura a due bracieri, a quattro piste, come nei grandi spettacoli di un tempo: l’Arco della Pace a Milano e Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo, ma anche Predazzo e Livigno, giusto per creare un effetto multiplo di diversità e unità, l’essenza stessa del rito. Se le Olimpiadi di Parigi 2024 avevano avuto il grande coraggio di rompere la sacralità dello stadio e dell’iconografia tradizionale e di scegliere tutta la Ville Lumière, Senna compresa, come scenario ineguagliabile, anche qui non c’è stata paura di quella retorica che, da sola, sa mescolare grandi città e territori alpini, lo sport e la Storia, il pop e tradizione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

