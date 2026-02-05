Pace moda e spirito italiano | tutti i segreti della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026

Domani a Milano si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. Le prove sono finite e gli organizzatori sono pronti a mostrare lo spettacolo che ha preparato. L’evento promette di essere un mix di moda, spirito italiano e cultura, con un palco che farà da sfondo a un’edizione speciale. L’attesa cresce tra il pubblico e gli atleti, pronti a vivere il primo grande momento di queste Olimpiadi.

(Adnkronos) – Pronti, partenza, via. Iniziano le Olimpiadi Invernali e l'attesa è tutta per lo spettacolo iniziale, la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 di domani, venerdì 6 febbraio. Il 'Gran cominciamento', per dirla con Dante Alighieri e non perdere di vista la bellezza dello spirito italiano. La cerimonia è da sempre il momento.

