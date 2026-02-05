Baroni | Un buon Toro c' è stato lo spirito giusto Dopo qualche difficoltà ora cambiamo marcia

Il Torino torna in campo con la voglia di ripartire, dopo la sconfitta contro l’Inter ai quarti di Coppa Italia. L’allenatore, Marco Baroni, commenta con sincerità: “Un buon Toro, c’è stato lo spirito giusto. Dopo qualche difficoltà, ora cambiamo marcia.” Nonostante l’eliminazione, Baroni si dice soddisfatto della prestazione e guarda avanti, convinto che la squadra abbia le carte in regola per migliorare.

C’è modo e modo per uscire da una competizione. Il suo Toro saluta la Coppa Italia a testa alta, contro l’Inter, avendo avuto più volte la possibilità di firmare la doppia rimonta. Marco Baroni sta osservando, un passettino alla volta, il suo Toro tornare a riempirsi di fiducia, a rimettere insieme mattoncini di gioco e di autostima in una sequenza che dalla vittoria casalinga contro il Lecce ne indica una crescita sensibile. "Ci dispiace molto per questa eliminazione, ma la prestazione della squadra nel complesso è stata buona. E questa rappresenterà una buona base sulla quale continuare a lavorare per il futuro", racconta alla fine della serata monzese l’allenatore del Toro, Marco Baroni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

