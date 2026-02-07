Armani protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi | dagli atleti alle star tutti indossano i suoi abiti

Giorgio Armani ha rubato la scena alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, anche se non era presente fisicamente. Tutti gli atleti e le star sono apparsi con i suoi abiti, che hanno fatto da sfondo agli eventi. La sua influenza si è vista ovunque, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di icona nel mondo della moda e dello sport.

Pur assente, Giorgio Armani è stato il più grande protagonista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lo stilista scomparso lo scorso settembre, il Re della moda all'italiana, non ha soltanto vestito gli atleti azzurri, ma anche le più grandi star che si sono esibite sul palco di San Siro. Fino al momento della consegna della bandiera tricolore, che si è trasformata nell'ultima, più grande sfilata firmata Armani. Le Olimpiadi omaggiano Giorgio Armani. Lo stadio di San Siro questa sera si è trasformato in una passerella. È successo nel momento più importante della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quello della consegna del vessillo al picchetto d'onore.

