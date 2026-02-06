Milano si prepara a vivere una giornata intensa. La città aspetta con ansia l’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In piazza, tra le strade, ci sono i preparativi finali e le ultime verifiche. La cerimonia di apertura si svolgerà questa sera, con la partecipazione di star come Favino, Pausini e l’interpretazione dell’inno d’Italia. Il ministro Piantedosi rassicura: “Non temiamo nulla”. La giornata si svolge in un clima di alta tensione, ma anche di grande attesa e

Milano vive una giornata ad alta tensione e forte valenza simbolica alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In città si incrociano diplomazia internazionale, cerimonie ufficiali e proteste di piazza. Il vicepresidente Usa JD Vance arriva in prefettura per incontrare la premier Giorgia Meloni, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura Casa Italia alla Triennale. Sullo sfondo, un imponente dispositivo di sicurezza e le contestazioni di studenti e antagonisti contro i Giochi, accusati di essere insostenibili e lontani dai bisogni della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mariah, Favino, la Pausini e l'inno d'Italia: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Piantedosi: "Non temiamo nulla"

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina.

La notte si apre con uno spettacolo che promette di lasciare il segno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Da Pausini a Mariah Carey, da Favino a Ghali: tutti i vip della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro, il 6 febbraio; Milano-Cortina: le auto di Mariah Carey e Pausini da invidia; Comunicazione Italiana; La scaletta della cerimonia di apertura di Milano Cortina: Pausini canta l’inno, Bocelli la Turandot.

Notte di stelle a San Siro per i Giochi, da Mariah Carey a Pausini, da Ghali a FavinoLa direzione è affidata a Marco Balich, alla sua sedicesima grande prova, che ha promesso una cerimonia che parli a tutti anche a un quattordicenne del Kazakistan che non sa nulla dell'Italia. A ... ansa.it

Mariah Carey e Laura Pausini: è gara di acuti (e glitter) alle Olimpiadi di Milano CortinaLaura Pausini e Mariah Carey a confronto: i look uno bianco e l’altro nero, entrambi scintillanti, alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ... dilei.it

Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu" Il monologo di Pierfrancesco Favino L'inno di Mameli cantato da Laura Pausini Guarda la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, LIVE ora su #DAZ x.com

Lo show firmato da Marco Balich al via alle 20. Sul palco Mariah Carrey, Laura Pausini (per l’Inno nazionale), Andrea Bocelli ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino, Cecilia Bartoli e Matilda De Angelis. Attesa per l’esibizione di Ghali, dopo le polemiche d facebook