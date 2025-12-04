galt media una nuova piattaforma che scommette sul bello sul buono e sul vero

Roma, 4 dic – Negli ultimi anni abbiamo assistito a un paradosso: l’offerta di contenuti digitali è esplosa, ma la qualità del dibattito pubblico si è ristretta. L’informazione corre più veloce, ma sembra sempre meno libera. In questo contesto nasce Galt Media, progetto editoriale della Fondazione Bene Comune, con l’ambizione dichiarata di proporre uno spazio di approfondimento capace di sottrarsi ai dogmi dell’attualità liquida e ai riflessi condizionati del mainstream. L’idea di fondo, come si legge nella loro presentazione, è semplice: mettere al centro i valori del Bello, del Buono e del Vero, non come slogan, ma come criteri editoriali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

