Il Venezuela senza petrolio Ora Maduro scommette sul cibo

Di fronte alle restrizioni sull’export di petrolio, il Venezuela cerca nuove strategie di sviluppo. Nicolás Maduro ha annunciato che il settore alimentare diventerà una priorità economica, puntando sulle esportazioni di cibo per rafforzare la valuta estera e ridurre la dipendenza dal petrolio. Questa svolta mira a diversificare l’economia venezuelana e a rafforzare la propria stabilità in un contesto internazionale complesso.

Braccia da restituire all'agricoltura! Di fronte al sempre più pressante assedio con cui l'Operazione Southern Spear voluta da Trump sta strangolando l'export di petrolio del Venezuela, Nicolás Maduro è arrivato ad annunciare che saranno le esportazioni alimentari "la nuova fonte di ricchezza nazionale per la valuta estera". Se vogliamo, è una teoria economica che può rivaleggiare con le idee di Trump di sostituire i dazi alle imposte come nuova principale fonte di finanziamento del bilancio federale. D'altra parte, anche il modo con cui il presidente del Venezuela comunica al suo popolo gli sviluppi del braccio di ferro con l'Amrica, esibendosi mentre balla e canta, crea un curiosa sintonia tra i due avversari.

