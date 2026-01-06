La Juventus ritrova il sorriso Sassuolo battuto 3-0 al Mapei

La Juventus ha ottenuto una vittoria convincente sul campo del Sassuolo, imponendosi 3-0 al Mapei Stadium. La partita si è aperta con un autogol di Muharemovic, seguito dalle marcature di Miretti e David. Con questo risultato, i bianconeri salgono al quarto posto in classifica, raggiungendo la Roma a 36 punti.

L'autogol di Muharemovic dà il via alla goleada, poi reti di Miretti e David REGGIO EMILIA - La Juventus batte 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium e raggiunge al quarto posto a 36 punti la Roma, fresca di vittoria sul Lecce. L'autogol di Muharemovic dà il via alla goleada, poi sale in cattedra David ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Juventus ritrova il sorriso, Sassuolo battuto 3-0 al Mapei Leggi anche: La Roma Volley ritrova il sorriso: battuto il Messina 3-1, primi tre punti stagionali Leggi anche: Sassuolo Fiorentina 3-1: i neroverdi volano a -3 dalla Juventus, viola in caduta libera. Cosa è successo oggi pomeriggio al Mapei Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tutte le notizie sul calcio in; Open Var sconfessa Gasperini: Non c'è il mani di Scalvini. Giusto annullare il gol di Scamacca. La Juventus ritrova il sorriso con Miretti e David (più autogol di Muharemovic): 3-0 convincente contro il Sassuolo - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra di Luciano Spalletti gioca una partita seria e applicata: dopo aver trovato il vantaggio grazie a un aut ... eurosport.it

La Juventus ritrova il sorriso, Sassuolo battuto 3-0 al Mapei - 0 il Sassuolo al Mapei Stadium e raggiunge al quarto posto a 36 punti la Roma, fresca di vittoria sul Lecc ... msn.com

Sassuolo-Juventus risultato: 0-3, il David ritrovato in gol dopo l'autorete di Muharemovic e Miretti - Tutto facile per la Juventus in casa del Sassuolo: dopo un primo tempo poco cinico ma viziato dall'autogol di Muharemovic, segnano in due minuti Miretti e il ritrovato David che mette a tacere le crit ... corriere.it

Premier League, il Tottenham ritrova Dragusin! L'ex Juventus, Genoa e Salernitana rientra dopo 11 mesi di infortunio nella vittoria contro il Crystal Palace - facebook.com facebook

Premier League, il Tottenham ritrova Dragusin! L’ex Juventus, Genoa e Salernitana rientra dopo 11 mesi di infortunio nella vittoria contro il Crystal Palace x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.