Casertana inarrestabile terza vittoria di fila | al ' Pinto' va ko l' Atalanta U23

La Casertana mette in cassaforte il terzo successo consecutivo e lo fa nel recupero più atteso, quello che può cambiare il volto della classifica e confermare, una volta per tutte, la solidità di un gruppo che cresce, convince e morde la partita dal primo all’ultimo minuto.Quella contro. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Casertana inarrestabile, terza vittoria di fila: al 'Pinto' va ko l'Atalanta U23

