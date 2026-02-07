Fischi ad Israele alla cerimonia d' apertura delle Olimpiadi delegazione attaccata per genocidio a Gaza | Vergogna voi qui e Russia no - VIDEO

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, gli atleti israeliani sono stati accolti con fischi e proteste. La delegazione di Israele è stata attaccata con insulti e accuse di genocidio per quanto accaduto a Gaza. Durante l'evento, alcuni spettatori hanno urlato “Vergogna” e hanno espresso il loro disappunto, chiedendo perché Russia non venga trattata allo stesso modo. La tensione si è fatta sentire tra la folla e sui social si moltiplicano le polemiche.

Fischi, grida di indignazione e disappunto agli atleti di Israele per la loro partecipazione alla competizione sportiva Milano-Cortina. Ieri, per le strade milanesi, cortei studenteschi hanno denunciato la scelta di aver accolto Tel Aviv alla competizione nonostante sia colpevole di genocidio a Gaza.

