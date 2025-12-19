dopo la sosta il centro tecnico bm torna in campo ad empoli

Il Centro Tecnico BM torna in campo ad Empoli, pronti a chiudere il 2025 con una sfida importante contro l'USE alla Lazzeri. Dopo la pausa, gli amaranto sono determinati a dare il massimo e lasciare il segno in questa ultima partita dell'anno. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati, con il calcio d'inizio fissato alle 21.

Arezzo, 19 dicembre 2025- . Gli amaranto chiuderanno il 2025 alla Lazzeri contro l'USE, palla a due alle 21. Sabato alle 21 ultimo turno del 2025 del campionato di Serie B per il Centro Tecnico BM che sarà impegnato sul parquet della Palestra Lazzeri di Empoli contro il Computer Gross USE, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Vozzella di Genova e Fambrini di Lucca. Dopo i due successi consecutivi con GranTorino e Virtus Siena, la SBA incrocia una squadra in crescita ed in salute che domenica scorsa ha violato il parquet della Virtus Siena compiendo un deciso passo in avanti in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

