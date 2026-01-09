Il Pioppo Futsal torna in campo dopo la sosta sabato trasferta impegnativa a San Cataldo per la 1ª gara del girone di ritorno
Il Pioppo Futsal riprende il campionato dopo la pausa, affrontando sabato una trasferta a San Cataldo per la prima partita del girone di ritorno. La squadra si prepara a sfidare un avversario di qualità, con l’obiettivo di mantenere l’impegno e la determinazione in campo. Basile sottolinea l’importanza di affrontare la gara con la stessa voglia di sempre, consapevoli della difficoltà dell’incontro.
Basile: "Partita dura contro un ottimo avversario, andremo lì con la solita voglia di fare bene e di lottare su ogni pallone"
Il 2025 del Pioppo Futsal, 365 giorni di passione: dalla Serie C2 alla Serie C1, un anno indimenticabile per i gialloverdi!; Il 2025 del Pioppo Futsal 365 giorni di passione | dalla Serie C2 alla Serie C1 un anno indimenticabile per i gialloverdi!.
