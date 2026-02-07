La Calabria conquista Bruxelles | fondi agricoli spesi al 100% e lodi dall’Unione Europea

La Calabria si prende i riflettori a Bruxelles. La regione ha speso integralmente i fondi europei destinati all’agricoltura, arrivando a convincere la Commissione Europea. Un risultato che pochi si aspettavano, ma che ora mette in evidenza l’efficienza delle politiche agricole locali. La notizia circola tra gli operatori del settore e apre nuove prospettive per il settore rurale calabrese.

La Calabria ha compiuto un’inattesa e significativa conquista nel panorama agricolo europeo, ottenendo il plauso della Commissione Europea per aver speso il 100% dei fondi destinati al Programma di Sviluppo Rurale (Psr) e del Fondo per lo Sviluppo Rurale (Csr). Un risultato che, come sottolineato durante l’incontro annuale con la Direzione Generale Agricoltura a Bruxelles, supera la media nazionale e segna un punto di svolta per una regione spesso gravata da stereotipi negativi. L’annuncio, giunto il 7 febbraio 2026, non è solo una questione di bilanci e percentuali, ma rappresenta un riconoscimento tangibile dell’efficacia della programmazione regionale e della solidità dell’impianto amministrativo messo in campo dalla giunta calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Calabria si afferma a Bruxelles, portando in scena le sue arti, tradizioni e talenti autentici.

