Dopo Donald Trump, un altro attacco all'Europa arriva da Elon Musk. Dopo la nuova strategia di sicurezza nazionale Usa diffusa dalla Casa Bianca, oggi è il magnate sudafricano a sentenziare su X: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". L'Ue cerca prima di abbassare i toni - "gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande alleato", dice l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera Kaja Kallas: "Penso che non siamo sempre stati d'accordo su diversi argomenti ma credo che il principio generale sia ancora valido. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La "bomba" di Musk su Bruxelles: "L'Unione europea va sciolta"