La Calabria conquista Bruxelles con arte tradizioni e talento

La Calabria si afferma a Bruxelles, portando in scena le sue arti, tradizioni e talenti autentici. Attraverso artigiani e artisti, la regione ha saputo presentarsi con orgoglio, valorizzando il suo patrimonio culturale e identitario, e conquistando l’attenzione europea con un messaggio sincero e vibrante.

“La Calabria si è ancora una volta distinta in Europa, lo ha fatto con le proprie arti, le proprie tradizioni, la propria cultura, con i propri artigiani e artisti, con la propria classe dirigente, lo ha fatto parlando di sé con i mezzi più popolari e autentici, innescando negli uditori, nei. Reggiotoday.it La Calabria conquista Artigiano in Fiera 2025: Dal 6 al 14 dicembre la Regione Calabria è protagonista ad Artigiano in Fiera 2025, il più grande evento mondiale dedicato all’artigianato e alla cultura dei territori. Sono 225 le aziende... - facebook.com facebook

ExpoItalia 2011 - Presentazione

Video ExpoItalia 2011 - Presentazione Video ExpoItalia 2011 - Presentazione