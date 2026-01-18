Proteste in Minnesota contro gli agenti dell’Ice Il governatore mobilita la Guardia Nazionale

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha ordinato la mobilitazione della Guardia Nazionale in risposta alle proteste in corso nello Stato. La misura mira a supportare la Minnesota State Patrol e garantire l’ordine pubblico in un momento di tensione. La decisione evidenzia la volontà delle autorità di gestire la situazione in modo responsabile e coordinato.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha disposto la mobilitazione della Guardia Nazionale statale a supporto della Minnesota State Patrol, in seguito alle proteste in corso nello Stato. "Siamo schierati, pronti a intervenire". Così la maggiore dell’esercito Andrea Tsuchiya, responsabile Affari pubblici della Guardia. Una decisione destinata a far discutere e che dà il senso del livello di tensione raggiunto negli Stati Uniti: ieri sera manifestazioni-fiume nell’area di Minneapolis. Le proteste sono scoppiate dopo l’uccisione della 37enne Renee Good, madre di tre figli colpita mortalmente da un agente dell’Ice, e si sono intensificate dopo il ferimento durante un arresto di un cittadino venezuelano da parte di un altro agente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Proteste in Minnesota contro gli agenti dell’Ice. Il governatore mobilita la Guardia Nazionale Leggi anche: Alta tensione a Minneapolis, sindaco e governatore sotto indagine. Tim Walz mobilita la Guardia Nazionale contro le proteste Leggi anche: Sono indagati il governatore del Minnesota e il sindaco Minneapolis per presunta ostruzione all’attività dell’Ice La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill; Proteste a Minneapolis dopo morte Renee Good, scontri tra agenti Ice e manifestanti; Minnesota sotto occupazione militare. L’Ice spara ancora; Minneapolis infiamma gli Stati Uniti, ancora proteste per la donna uccisa da un agente Ice. Proteste in Minnesota contro gli agenti dell’Ice. Il governatore mobilita la Guardia Nazionale - Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha disposto la mobilitazione della Guardia Nazionale statale a supporto della Minnesota State ... quotidiano.net

