La 60ª edizione del Super Bowl sarà visibile in diretta su Dazn | di fronte Patriots e Seahawks

La 60ª edizione del Super Bowl si avvicina e sarà visibile in diretta su Dazn. La partita tra Patriots e Seahawks si giocherà nella notte tra domenica e lunedì. Gli appassionati potranno seguire l’evento in streaming, con commento in italiano, grazie anche all’Nfl Game Pass. Un modo semplice per vivere da vicino l’atmosfera di uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno.

C’è una notte, ogni anno, in cui lo sport smette di essere soltanto competizione e diventa racconto collettivo. È la notte del Super Bowl, l’evento capace di unire milioni di persone davanti allo stesso schermo, attraversando continenti, fusi orari e linguaggi diversi. I New England Patriots e i Seattle Seahawks sono pronti a sfidarsi nella 60ª edizione dell’evento più atteso dell’anno. Lo spettacolo del Super Bowl LX, al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, si “accende” dalle 23:55, orario italiano, di domenica e sarà visibile in diretta streaming su Dazn o tramite l’NFL Game Pass (disponibile in app e in piattaforma), portando tutta l’energia della finale Nfl più attesa dell’anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La 60ª edizione del Super Bowl sarà visibile in diretta su Dazn: di fronte Patriots e Seahawks Approfondimenti su Super Bowl Patriots Il Super Bowl LX sarà la sfida tra New England Patriots e Seattle Seahawks Il Super Bowl LX si terrà quest’anno e vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. NFL, il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks! Il Super Bowl LX vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks, due delle squadre più competitive della stagione NFL. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Super Bowl Patriots Argomenti discussi: Football, gli Hard Rock Cafe italiani celebrano la 60esima edizione del Superbowl; Mercatini di hobbisti e vintage. Gusto, non c’è che da scegliere. Football, gli Hard Rock Cafe italiani celebrano la 60esima edizione del Superbowl(Adnkronos) - Gli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia celebrano la 60ª edizione della finale NFL, trasformando la notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio in un appuntamento speciale dedicato a ... msn.com Olimpiadi Internazionali di Chimica, Messina supera la prima selezioneMessina entra ufficialmente nella rosa delle città candidate a ospitare la 60ª edizione delle Olimpiadi Internazionali di Chimica, in programma nel 2028. canalesicilia.it Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l’importanza di restare fedeli alle proprie origini. x.com Una campagna promozionale del rivale pensata per il Super Bowl non è piaciuta per niente al numero uno del produttore di ChatGPT facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.