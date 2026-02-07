Koopmeiners Juve possibile cessione nel calciomercato estivo Ecco quanto chiede la società bianconera

La Juventus valuta seriamente di cedere Koopmeiners questa estate. La società bianconera ha già fatto sapere quanto chiede per il centrocampista olandese, che potrebbe lasciare Torino in vista della prossima stagione. La decisione sembra ormai presa, e i tifosi aspettano di sapere quale sarà il futuro del giocatore.

Koopmeiners Juve, molto probabile la cessione in estate per il centrocampista olandese. Ecco quanto chiede la Vecchia Signora per lasciarlo partire. La Juve riflette seriamente sul futuro di Teun Koopmeiners, il cui rendimento non ha mai rispecchiato le altissime aspettative iniziali. Acquistato nell’estate del 2024 per ben 60 milioni di euro, il calciatore sembra destinato a concludere la sua esperienza a Torino dopo due stagioni deludenti. MERCATO JUVENTUS LIVE Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza bianconera sarebbe intenzionata a cedere il giocatore a titolo definitivo durante la prossima finestra di mercato di giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, possibile cessione nel calciomercato estivo. Ecco quanto chiede la società bianconera Approfondimenti su Koopmeiners Juve Calciomercato Juve, la società bianconera chiude la porta a questa cessione: le ultimissime novità La Juventus ha deciso di non cedere uno dei suoi giocatori più importanti. Calciomercato Juve, la società lavora per anticipare a gennaio un acquisto estivo. Cosa filtra dalla Continassa La Juventus sta valutando la possibilità di anticipare a gennaio un acquisto previsto per l’estate, come parte della strategia di rafforzamento della rosa. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Koopmeiners Juve Argomenti discussi: Koopmeiners all'esame della cura Spalletti: occasione da titolare contro il suo passato in Atalanta-Juventus; Lookman ufficiale all'Atletico: è la 5^ cessione più ricca di sempre per l'Atalanta; Koopmeiners flop, Spalletti è categorico: via dalla Juve; Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CM. Koopmeiners flop alla Juventus: spunta il rischio di un nuovo caso ArthurIl centrocampista potrebbe finire sul mercato in estate ma per evitare la minusvalenza la Juve dovrebbe venderlo a una cifra altissima ... it.blastingnews.com Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CMLa Juventus pianifica l’arrivo di un grande colpo a centrocampo: sacrificato Koopmeiners, che continua a deludere ... calciomercato.it Le pagelle di #Atalanta- #Juve: le colpe di #Bremer, #Koopmeiners fischiatissimo non reagisce x.com C'è spazio anche per Holm Il suo esordio in Atalanta Juve, fischi per Koopmeiners facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.