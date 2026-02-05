WTA Ostrava 2026 Katie Boulter si qualifica per le semifinali Avanti anche la francese Parry

Questa mattina si sono disputate le partite che hanno definito le semifinali del torneo WTA di Ostrava. Katie Boulter ha battuto la testa di serie numero uno, Tatjana Maria, e si è guadagnata un posto tra le ultime quattro. Anche la francese Parry ha superato il turno e prosegue il suo percorso nel torneo.

Si sono delineate le semifinali del WTA di Ostrava. Dopo aver eliminato la testa di serie numero uno, la tedesca Tatjana Maria, continua il cammino di Katie Volynets. L'americana ha fatto suo il derby statunitense con la connazionale Alycia Parks in rimonta dopo una battaglia di quasi due ore e mezza con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 Adesso in semifinale Volynets se la dovrà vedere con Katie Boulter. La britannica, scivolata al numero 120 del mondo, ha superato in due set la ceca Linda Fruhvirtova con un perentorio 6-3 6-2 in appena un'ora e otto minuti di gioco. Una giornata decisamente negativa per le padrone di casa.

