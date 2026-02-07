Juventus Virtus Entella Under 17 2-0 LIVE | Paonessa sigla il bis!

La Juventus Under 17 batte 2-0 la Virtus Entella in casa, con Paonessa che firma il secondo gol. La squadra di casa ha controllato il gioco dall'inizio, creando più occasioni e chiudendo la partita con un risultato che lascia ben sperare. I ragazzi di mister Rossi sono apparsi determinati e ben organizzati, portando a casa tre punti importanti per la classifica.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la corposa vittoria esterna contro il Genoa, la Juventus Under 17 ospita la Virtus Entella all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 17: 2-0 sintesi e moviola. 55? RADDOPPIO JUVE- Marchisio trova la traccia per Paonessa, l’attaccante piazza con il destro e Pasticcio viene battuto per la seconda volta in 120 secondi 54? GOL DELLA JUVE- Mosca sgasa sulla destra, cross al bacio sul secondo palo palo dove Corigliano spinge in rete in spaccata 51? PAONESSA RECLAMA UN RIGORE- Cade in area il bomber bianconero, per l’arbitro è tutto regolare 48? SANTA MARIA SI DIVORA IL VANTAGGIO- Lanciato in area, Santa Maria sbaglia la misura del tiro col sinistro: occasione ghiotta, sprecata 46? ALVIGINI VICINO AL GOL- Il terzino ligure calcia benissimo al volo ma Giaretta non si fa sorprendere, parata decisiva 45? FINE PRIMO TEMPO 42? Grande uscita di Giaretta che toglie le castagne dal fuoco in presa alta 40? Ancora un angolo per la Virtus Entella, fase di gioco favorevole ai liguri 35? OSAKUE AD UN PASSO DAL VANTAGGIO- Cross favoloso di Paonessa, Osakue prende il tempo a tutti e schiaccia di testa: Pasticcio respinge miracolosamente 34? RADANOVIC TRATTIENE PAONESSA- Paonessa scappa sulla linea del fuorigioco, Radanovic prima lo trattiene e poi lo stende 32? Ritmi alti e gara combattuta, le parole chiave di questo primo tempo 30? PUNIZIONE PER LA JUVE- Corigliano e Marchisio sul pallone, Rocchetti sale in cielo ma di poco manca lo specchio della porta difesa da Pasticcio 28? Botto ancora fastidioso- Il 9 dell’Entella si incunea in area, Rocchetti lo ferma in angolo 26? TRAVERSA DI BOTTO- Botto si allarga, doppio passo e destro fortissimo e preciso: solo la traversa salva Giaretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Virtus Entella Under 17 2-0 LIVE: Paonessa sigla il bis!

