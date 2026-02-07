Juventus Virtus Entella Under 17 0-0 LIVE | inizia la partita!

Si gioca la diciottesima giornata del campionato Under 17 e la partita tra Juventus e Virtus Entella termina senza gol. La gara si è accesa in alcuni momenti, ma le due squadre non sono riuscite a trovare la rete. I giovani calciatori hanno dato battaglia sotto gli occhi dei presenti, con occasioni che si sono alternate senza però cambiare il risultato finale. La partita si conclude con un pareggio che lascia aperto il discorso sulla corsa alle posizioni alte della classifica.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la corposa vittoria esterna contro il Genoa, la Juventus Under 17 ospita la Virtus Entella all'Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi e moviola. 6? PRIMO SPUNTO DI CORIGLIANO- Sulla destra, il fantasista di Grauso prova a illumiunare, viene chiuso in fallo laterale 4? Buon ripiegamento difensivo di Paonessa che indietreggia per supportare i compagni e guadagna un fallo prezioso 2? Bianconeri subito all'attacco 1? Comincia il match Migliore in campo Juve:.

