Juventus Virtus Entella Under 17 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Da juventusnews24.com 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Juventus e Virtus Entella Under 17 si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori. La Juventus, in casa, ha dominato il primo tempo e ha trovato il gol che ha deciso la sfida. La Virtus Entella ha provato a reagire, ma non è riuscita a superare la difesa avversaria. La cronaca del match, con moviola e tabellino, mostra come i bianconeri abbiano conquistato i tre punti in modo convincente.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la corposa vittoria esterna contro il Genoa, la Juventus Under 17 ospita la Virtus Entella all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 12:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Virtus Entella Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Virtus Entella Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus virtus entella under 17 live sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

© Juventusnews24.com - Juventus Virtus Entella Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Approfondimenti su Juventus Virtus Entella

Juventus Virtus Entella Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Segui la diretta di Juventus Virtus Entella Under 15, valida per la quattordicesima giornata del campionato 202526.

Juventus Virtus Entella Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Segui la diretta di Juventus Virtus Entella Under 16, valida per la quattordicesima giornata del campionato 202526.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Virtus Entella

Argomenti discussi: Alessio Iannolo torna in Italia: è un nuovo giocatore della Virtus Entella; Under 16 Serie A e B, il Cesena sfida il Bologna nel derby emiliano-romagnolo; Virtus Entella-Frosinone 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; ADB: tutti i risultati della settimana! 26 gennaio - 1 febbraio 2026.

Juve Stabia-Virtus Entella 1-0: Candellone decideDiretta di Juve Stabia-Entella di Sabato 24 gennaio 2026: al Menti decisiva una rete di Candellone dopo tredici minuti di gioco ... calciomagazine.net

Juve Stabia-Virtus Entella verso le porte chiuse: attesa la decisione del CasmsLa sfida tra Juve Stabia e Virtus Entella rischia seriamente di disputarsi senza pubblico sugli spalti. Si attende ormai solo l’ufficialità da parte del Casms, dopo che l’Osservatorio del Ministero ... agro24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.