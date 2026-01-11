Juventus Virtus Entella Under 15 2-0 LIVE | Nobile colpisce la traversa tris ad un passo!

Segui la cronaca della partita tra Juventus e Virtus Entella Under 15, valida per la quattordicesima giornata della stagione 2025/26. In questo match, Nobile colpisce la traversa e la Juventus si avvicina al tris. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sugli eventi principali della partita.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto la prima vittoria del 2026 a Pisa, ospita la Virtus Entella nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 15: 2-0 sintesi e moviola. 51? Doppio cambio per Pecorari: termina la gara di Elliot ed Esposito 48? TRAVERSA DI NOBILE- Laruccia scappa ancora via sulla destra, Nobile raccoglie e in caduta spara sulla traversa: che occasione! 46? Fallo su Sossa, carica sul portiere chiavarese, punizione per l’Entella 41? INIZIO SECONDO TEMPO 40? FINE PRIMO TEMPO 39? Meno di un minuto alla fine della prima frazione, si attende solo l’eventuale recupero 36? VACCARELLA SFIORA IL GOL- Punizione precisa del 5 bianconero, Sossa ne controlla però l’uscita e svanisce l’azione 30? MORETTI ANCORA DECISIVO- Salisci ha spazio sulla destra, penetra e mette al centro forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Virtus Entella Under 15 2-0 LIVE: Nobile colpisce la traversa, tris ad un passo! Leggi anche: Juventus Virtus Entella Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Leggi anche: Juventus Virtus Entella Under 15 2-0 LIVE: Ravecca sale in cattedra, ospiti pericolosi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus - Lecce in Diretta Streaming | IT; Virtus Entella-Monza 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Serie B. L'Entella piazza un colpo per il centrocampo; Como - Udinese in Diretta Streaming | IT. Juventus Virtus Entella Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juventus Virtus Entella Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La J ... juventusnews24.com

