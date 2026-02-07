Juventus ufficiale il rinnovo di Yildiz

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il giovane attaccante tedesco-turco continuerà a vestire la maglia bianconera per altri sei anni. La società ha deciso di puntare ancora su di lui, considerando il suo talento e le sue potenzialità. Yildiz ora si prepara a crescere ancora sotto la guida della Juventus.

Ufficiale il rinnovo di Kenan Yildiz Kenan Yildiz ha prolungato il suo legame con la Juventus fino al 2030. L’annuncio è arrivato direttamente in conferenza stampa dalla voce del CEO del Club Damien Comolli, seguito poi dalle parole del numero 10 bianconero e del tecnico Luciano Spalletti. Di seguito le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz Approfondimenti su Juventus Yildiz Rinnovo Yildiz, il comunicato ufficiale della Juventus: accordo presentato in conferenza stampa – FOTO La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Yildiz, il giovane talento classe 2005. Rinnovo di Yildiz con la Juventus: bonus, stipendio e dell'annuncio ufficiale La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz, il giovane attaccante turco classe 2005. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. RINNOVO DI YILDIZ E CHIACCHIERE SULLA JUVENTUS Ultime notizie su Juventus Yildiz Argomenti discussi: Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz fino al 2030: Amo la Juve, la nostra storia continua; Oltre allo stipendio top c'è il bonus di Elkann: ecco il nuovo contratto di Yildiz con la Juve; Lazio, rinnovo e Inter: Yildiz, la settimana per consacrarsi alla Juve; Juventus, le ultime sul rinnovo di McKennie. Juve, Yildiz ha firmato il rinnovo: l'annuncio ufficiale con le cifre e i dettagli del contrattoLe strade di Yildiz e della Juventus proseguiranno assieme. Prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'amministratore delegato bianconero Damienl Co ... corrieredellosport.it Juventus, Comolli annuncia il rinnovo ufficiale di Yildiz: Cresciuto con i valori bianconeri, stiamo costruendo il futuro. E arriva la firma in direttaYildiz, dunque, firma un nuovo contratto con la Juventus sino al 2030. calciomercato.com #Juventus, è ufficiale: #Yildiz rinnova fino al 2030 #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com Schlager lascia il Lipsia, UFFICIALE: è un obiettivo della Juventus per giugno, la situazione facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.