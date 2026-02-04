Rinnovo di Yildiz con la Juventus | bonus stipendio e dell' annuncio ufficiale

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz, il giovane attaccante turco classe 2005. La società ha annunciato l’accordo, confermando anche bonus e aumento di stipendio. Un passo importante per rafforzare il progetto tecnico e puntare sul talento che sta crescendo in modo rapido.

la juventus avvia una fase decisiva di rafforzamento del progetto tecnico puntando su kenan yildiz, talento turco classe 2005 che sta diventando il fulcro del futuro blucerchiato a tinte bianconere. la trattativa staAccelerando per arrivare a una formalizzazione che definisca ruolo, ingaggi e incentivi, senza distrarre dai requisiti sportivi e dall’opportunità di crescita offerta al giocatore e al club. l’accordo previsto proietta yildiz a Torino fino al 2030, con opzione per una stagione ulteriore. l’ingaggio sarà di 6 milioni di euro netti all’anno, allineato a quello di un nuovo acquisto di livello, jonathan david, e accompagnato da bonus di rendimento più ricchi.🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Juventus sta per annunciare il rinnovo di Yildiz.

Yildiz, rinnovo con la Juve a un passo: le cifre e la nuova scadenza del contrattoTORINO - Yildiz, il rinnovo è al traguardo. Chiuso il mercato invernale, la Juve è pronta a piazzare il vero colpo atteso da tutto l’universo bianconero: il prolungamento del contratto del Dieci. L’al ... msn.com

Yildiz vicino al rinnovo con la Juventus: il Real ci aveva provato, poi è intervenuto ElkannKenan Yildiz ha voluto fortemente il rinnovo con la Juventus fino al 2030 a 6 milioni di euro annui, malgrado le tensioni iniziali. Secondo quanto riportato. tuttomercatoweb.com

Rinnovo #Yildiz Quanto pesa a bilancio x.com

C&F - Yildiz-Juventus, rinnovo a un passo: l'impatto sul bilancio tra stipendio e bonus - facebook.com facebook