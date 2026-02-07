Spalletti parla del momento della sua squadra e non solo. In vista della sfida di campionato contro la Lazio, il tecnico toscano si concentra sui temi più caldi. Spalletti ha infatti parlato di Kelly e Conceicao, due giocatori chiave, e ha sottolineato come il rinnovo di Yildiz sia ormai una questione cruciale anche per lui. Il mister non si nasconde: il confronto tra le due squadre si avvicina, e lui vuole arrivarci con le idee chiare.

In vista della sfida di campionato tra Juventus e Lazio, la conferenza di Luciano Spalletti chiarisce temi centrali legati al presente del gruppo, alle scelte di formazione e alle potenzialità di rinnovo dei giocatori. l’analisi dell’allenatore si concentra sull’equilibrio tra prestazioni, gestione delle risorse e solidità di fronte a un calendario impegnativo, offrendo chiavi di lettura utili per la lettura della fase di stagione. kenan yildiz è stato indicato a disposizione per il match, avendo completato l’intera sessione di allenamento con il gruppo. conceicao e kelly hanno lavorato a parte e la valutazione del loro stato sarà effettuata domattina, data la brevità del tempo trascorso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Spalletti sulla Lazio: "Conceicao e Kelly . Rinnovo Yildiz? Oggi è cruciale anche per il mio

Approfondimenti su Juventus Lazio

Domani sera la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella 24esima giornata di Serie A.

Nella sfida di domenica, Spalletti si trova a dover scegliere tra diverse opzioni per la formazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Conceicao, segnali Boga e messaggio per Openda: Juve, da chi riparte Spalletti; Juventus-Lazio, Spalletti perde i pezzi: il suo top player può saltare il Big Match | Tremano i tifosi; Conceiçao in dubbio per la Lazio: Spalletti studia le soluzioni alternative senza il portoghese; Fantacalcio Juventus, allarme in vista della Lazio: Conceiçao e Yildiz in dubbio.

Juventus, Spalletti: Yildiz ok contro la Lazio, Kelly e Conceicao in dubbioLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: INFORTUNI - Yildiz è a disposizione, mentre Kelly e ... fantacalcio.it

Conferenza stampa Spalletti: «La Lazio gioca meglio della classifica che ha. E’ una squadra che sa giocare a calcio»Conferenza stampa Spalletti: l’allenatore della Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita contro la Lazio di Maurizio Sarri Nella giornata odierna è andata in scena la conferen ... lazionews24.com

Con il rinnovo di Yildiz, nella top 10 stipendi ci sono 3 Juventus 3 Inter 2 Napoli 1 Milan 1 Roma Top10 1. Vlahovic 12m€ 2. DeBruyne 10.5m€ 3. Leao 10 4. Lautaro 9 5. Dybala 9 6. Yildiz 7.2 7. Barella 6.5 8. M. Thuram 6 9. Lukaku 6 10. David 6 (Leao compre x.com

Yildiz, sì alla Juve: l'annuncio per il rinnovo atteso entro questa sera facebook