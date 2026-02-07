Juventus | retroscena del rinnovo record

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030, con un’opzione per il 2031. La trattativa si è svolta in modo rapido e riservato, coinvolgendo figure di primo piano. Un passo importante per il futuro del club, arrivato senza clamore ma con decisione.

Il prolungamento di Kenan Yildiz alla Juventus fino al giugno 2030 (con opzione per il 2031) non è stato un rinnovo qualunque: è stato il frutto di una trattativa lampo, gestita con discrezione ma con interventi di altissimo livello. Secondo le ricostruzioni più dettagliate emerse il 7 febbraio 2026, tutto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Questa mattina, Elkann si è presentato alla Continassa per il rinnovo di Yildiz.

La questione del rinnovo di contratto di McKennie coinvolge sia la Juventus che il calciatore.

