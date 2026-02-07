Questa mattina, Elkann si è presentato alla Continassa per il rinnovo di Yildiz. Ha incontrato la famiglia del giocatore e ha salutato la squadra, dimostrando quanto il giovane turco sia importante per il futuro della Juventus. La scena ha confermato il ruolo centrale di Yildiz nel nuovo progetto della società.

Elkann accoglie la famiglia del turco e saluta la squadra: un retroscena che certifica la centralità del ragazzo nel nuovo ciclo. La giornata del rinnovo record di Kenan Yildiz fino al 2030 non è stata soltanto una questione di firme e contratti, ma un momento di altissimo valore simbolico che ha visto la partecipazione diretta del vertice societario. A sorpresa, proprio nel giorno dell’annuncio ufficiale, John Elkann si è presentato alla Continassa, varcando i cancelli del quartier generale bianconero per sancire personalmente l’inizio del nuovo corso. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Elkann accoglie Yildiz e famiglia: il gesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann alla Continassa nel giorno del rinnovo di Yildiz: il retroscena di quanto successo nel mondo Juventus

Approfondimenti su Yildiz Continassa

Questa mattina alla Continassa, Boga e Holm hanno fatto il loro primo allenamento con la Juventus.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Yildiz Continassa

Argomenti discussi: Juve, ecco il piano per il futuro: prima il rinnovo di Yildiz e McKennie e poi Spalletti; John Elkann retroscena con Spalletti dopo Monaco Juve | qual è il pensiero che emerge dalle parti della Continassa; SE NE VA: JUVE DISTRUTTA!.

Elkann alla Continassa per celebrare il rinnovo di YildizQuesto pomeriggio, l'elicottero di John Elkann è atterrato alla Continassa poiché l'ad di Exor voleva essere presente per celebrare un evento importante per la storia ... tuttojuve.com

Elkann prevede un annuncio showElkann, big europei e l’annuncio-show John Elkann ha sempre creduto in Yildiz e lo ha dimostrato resistendo agli assalti di Real Madrid, Chelsea e Arsenal, pronti a tentarlo nei ... tuttojuve.com

John Elkann blinda Yildiz I 10 del nonno, l’avvocato Gianni Agnelli, sono stati tra gli altri Platini e Del Piero. Quello del nipote, John Elkann, è Yildiz. Scelta fatta e strada spianata per il nuovo contratto che legherà il turco in bianconero fino al 2030. Come il facebook