Condò | Ecco quanti punti deve fare la Juventus per qualificarsi ai playoff La previsione del giornalista

Juventusnews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

prima del match col Bodo. Il giornalista Paolo Condò ha parlato così prima della sfida tra Bodo Glimt e Juventus nel salotto di Sky Sport: « Spalletti è alla quarta partita con la Juve, quindi possiamo immaginare che se la Juve riuscirà qualificarsi per i play-off di febbraio poi potrà scrivere una storia nuova in Europa. Però ci deve arrivare ». E ancora: « Vedendo il calendario, sei abbastanza appeso alla necessità di fare 10 punti per arrivare a questi play-off. Devi fare tre punti, secondo me questa sera, per non doverti appendere ai nove punti delle ultime tre partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

