Condò | Ecco quanti punti deve fare la Juventus per qualificarsi ai playoff La previsione del giornalista

prima del match col Bodo. Il giornalista Paolo Condò ha parlato così prima della sfida tra Bodo Glimt e Juventus nel salotto di Sky Sport: « Spalletti è alla quarta partita con la Juve, quindi possiamo immaginare che se la Juve riuscirà qualificarsi per i play-off di febbraio poi potrà scrivere una storia nuova in Europa. Però ci deve arrivare ». E ancora: « Vedendo il calendario, sei abbastanza appeso alla necessità di fare 10 punti per arrivare a questi play-off. Devi fare tre punti, secondo me questa sera, per non doverti appendere ai nove punti delle ultime tre partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Condò: «Ecco quanti punti deve fare la Juventus per qualificarsi ai playoff». La previsione del giornalista

