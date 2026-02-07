Juventus qual’è il problema della Juve?

La Juventus fatica a trovare la quadratura del cerchio. Le ultime partite dimostrano che la squadra gioca bene e ottiene risultati, ma qualcosa ancora manca per essere davvero completa. I tifosi aspettano risposte e miglioramenti concreti, mentre i giocatori cercano di colmare le lacune sul campo.

Qual’è il problema della Juventus? Le ultime uscite hanno mostrato una squadra ultraperformante, ma manca ancora qualcosa per chiudere il cerchio. La Juventus ha un problema La Juventus prosegue una stagione di alti e bassi, alternando partite spettacolari come quella contro il Napoli a figuracce come quelle contro l’Atalanta in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Andrea Cambiaso rappresenta una delle criticità principali per la Juventus in questa stagione.

