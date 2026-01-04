Juventus Andrea Cambiaso è il problema numero 1 della Juve

Andrea Cambiaso rappresenta una delle criticità principali per la Juventus in questa stagione. Le sue prestazioni e decisioni in campo hanno suscitato diverse riflessioni tra tifosi e addetti ai lavori. Analizzare il suo ruolo e l’impatto sulle dinamiche della squadra è importante per comprendere le sfide attuali della Juventus e individuare possibili soluzioni.

Juventus sprecona, tifosi in rivolta: David, Openda e Cambiaso sotto attacco. Ma Spalletti spiazza - I tifosi della Juventus alzano la voce contro David, Openda e Cambiaso, i protagonisti in negativo del pareggio allo Stadium contro il Lecce ... sport.virgilio.it

Le pagelle di Juventus-Lecce 1-1: David e Cambiaso rovinano la prova di una buona Juve - 1 con le pagelle della partita: il migliore in campo è Falcone che para tutto il parabile, ma ... eurosport.it

PROBLEMI JUVE? RENDIMENTO CAMBIASO THURAM, LIVELLO KELLY CABAL, A NAPOLI TRE COSE… | MOMBLANO ROSSI

PAGELLE JUVENTUS: Juventus 1 - Lecce 1 a cura di Andrea Caropreso #LBDV - facebook.com facebook

Si rivede Andrea #Agnelli: l'ex presidente della Juventus in tribuna a San Siro per Milan-Verona x.com

