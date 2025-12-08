Perché Zhegrova non gioca alla Juventus | Quando sarà titolare vi accorgerete qual è il problema

Edon Zhegrova sta registrando continue partite positive alla Juventus nei pochi spezzoni che gli sono stati riservati fino a questo momento. Ma allora perché non gioca dal primo minuto? È Spalletti in sala stampa a spiegare tutto: "Durante la settimana in allenamento siamo stati costretti a fermarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

#Spalletti: “Perché ho tolto Yildiz? Ho messo #Openda pagato 50 milioni! Koopmeiners e Zhegrova…” Vai su X

"Perché ho tolto Yildiz? Ho messo Openda pagato 50 milioni! Koopmeiners e Zhegrova…" Spalletti ha ragione? ? shorturl.at/Mtszd - facebook.com Vai su Facebook

Juve, perché Zhegrova non gioca? Appena 24 minuti nelle ultime cinque partite - Nelle ultime cinque gare tra campionato, Coppa Italia e Champions League l'esterno ha giocato appena 24 minuti, minutaggio troppo basso per un talento del suo livello. Da tag24.it