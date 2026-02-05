Juve-Kolo Muani | riparte il dialogo con il PSG per giugno

La Juventus ha deciso di accelerare i contatti con il Paris Saint-Germain per portare Randal Kolo Muani in estate. I dirigenti bianconeri vogliono chiudere l’affare prima della fine della stagione, puntando sul suo talento per rinforzare l’attacco di Spalletti nel prossimo campionato. Nei prossimi mesi, si attende un’intesa tra le due società.

La Juventus ha rotto gli indugi per Randal Kolo Muani, individuando nell’attaccante francese il rinforzo ideale da consegnare a Luciano Spalletti in vista della stagione 20262027. Dopo il mancato ritorno a Torino nelle ultime ore della sessione invernale, chiusa lo scorso 3 febbraio, la dirigenza bianconera ha riallacciato i contatti con il Paris Saint-Germain per definire un’operazione su base definitiva o con obbligo di riscatto per giugno. Il club parigino, proprietario del cartellino, ha mostrato una nuova apertura al dialogo, nonostante il calciatore debba terminare l’attuale prestito semestrale al Tottenham, che ha bloccato il suo trasferimento immediato non trovando un sostituto all’altezza nel mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus accelera sul fronte attaccante.

La Juventus ha avviato le trattative per ingaggiare Kolo Muani, che potrebbe lasciare il PSG.

