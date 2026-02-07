Juventus | McKennie nel mirino dell’Inter?

La Juventus rischia di perdere Weston McKennie senza un accordo chiaro. Il centrocampista statunitense, in scadenza nel 2026, non ha ancora firmato un rinnovo e la situazione si fa sempre più tesa. L'Inter potrebbe approfittarne e mettere gli occhi sul giocatore, mentre i bianconeri cercano di capire come muoversi per non perdere uno dei loro uomini chiave.

La situazione contrattuale di Weston McKennie alla Juventus entra in una fase delicatissima. Il centrocampista statunitense, classe 1998, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e, a oggi, non c’è ancora un’intesa definitiva per il prolungamento. Le trattative tra il club bianconero e l’entourage del giocatore (con contatti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: McKennie nel mirino dell’Inter? Approfondimenti su Juventus McKennie Inter, Frattesi nel mirino della Juventus: Thuram contropartita? L'Inter valuta il futuro di Frattesi mentre la Juventus si fa avanti con un possibile rilancio. Inter, Frattesi nel mirino della Juventus: Spalletti spinge La finestra di calciomercato invernale si avvicina, portando con sé voci di possibili trasferimenti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Dusan continua a segnare: ma voi lo terreste | JAYDAY Ep. 33/2 Ultime notizie su Juventus McKennie Argomenti discussi: ? Rinnovo McKennie-Juve, ? accordo: l’Inter sogna il colpo a zero! L’indiscrezione; Non solo la punta, caccia ad un vice Yildiz: 3 nomi nel mirino della Juventus; La Juve annienta il Parma! Bremer goleador e McKennie-David show. Tutte le dichiarazioni; Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da top. McKennie, occhio all'interesse del MilanIn scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, piacerebbe, e non poco, al Milan come colpo a parametro zero. Stando a quanto ... tuttojuve.com Juventus, quale futuro per McKennie? Le novità tra rinnovo e addioRinnovo McKennie - Archiviata la sessione di mercato, in casa Juventus si guarda già avanti. Il progetto tecnico poggia oggi su ... fantamaster.it TS - #Juventus al lavoro per il rinnovo di #McKennie, sullo sfondo c'è l' #Inter: #Marotta sa bene come muoversi x.com L'#Inter prova lo sgarbo alla #Juventus prendendo #McKennie a zero durante il prossimo calciomercato estivo Secondo le informazioni di #Moretto, i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell'operaz facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.