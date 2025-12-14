Inter Frattesi nel mirino della Juventus | Thuram contropartita?
L'Inter valuta il futuro di Frattesi mentre la Juventus si fa avanti con un possibile rilancio. Con l'apertura della finestra invernale di mercato, le principali società di Serie A intensificano le trattative e le strategie per rinforzare le proprie rose, alimentando il dibattito sulle possibili contropartite e i colpi più interessanti in vista della sessione di gennaio.
Mentre la Serie A continua, le dirigenze iniziano a fare sul serio in ottica calciomercato, data l’imminente apertura della finestra invernale. A gennaio diverse squadre cercheranno rinforzi per colmare lacune lasciate da infortuni o per trovare affari in vista delle scadenze di contratto di alcuni calciatori. L’Inter, ad esempio, dovrà valutare con attenzione sia il fronte entrate che uscite: Frattesi, in cerca di spazio che neanche con Cristian Chivu riesce a trovare, potrebbe diventare oggetto del desiderio di altre squadre di Serie A. Come riportato da Tuttosport, la Juventus si sarebbe interessata al centrocampista nerazzurro, ma difficilmente l’affare andrà in porto, data anche la rivalità tra le due squadre. Forzainter.eu
