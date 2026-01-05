Juventus | rinnovo Spalletti la trattativa

Da ilprimatonazionale.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si avvicina a formalizzare il rinnovo di Luciano Spalletti come allenatore. Le trattative, avviate a dicembre, sono in fase avanzata: la società propone un contratto fino a giugno 2028, con un adeguamento economico. La conferma ufficiale potrebbe arrivare a breve, segnando un passo importante nel progetto sportivo del club.

Luciano Spalletti è sempre più vicino a prolungare il suo legame con la Juventus. Le negoziazioni per il rinnovo, avviate già a dicembre, hanno raggiunto una fase avanzata: la dirigenza bianconera è pronta a offrire un contratto fino al giugno 2028, con un ingaggio rivisto al rialzo che premi i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus rinnovo spalletti la trattativa

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: rinnovo Spalletti, la trattativa

Leggi anche: Juventus: trattativa per il rinnovo di Yildiz

Leggi anche: Rinnovo Yildiz–Juventus, la trattativa rallenta: distanza economica e pressing del Chelsea. Le ultime

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il rinnovo di Spalletti con la Juventus è un qualcosa che sta andando molto veloce: il punto dell'esperto di mercato; Juventus, nel mercato di gennaio caccia alle occasioni: i nomi; Juventus, avanza il rinnovo di Spalletti: gli aggiornamenti; Vlahovic lascia la Juve, Chiesa può tornarci. Dovbyk proposto al Napoli.

juventus rinnovo spalletti trattativaCalciomercato live: la Roma aspetta Raspadori, Frattesi si avvicina al Galatasaray, Juventus su Sorloth - Calciomercato live, le trattative di oggi lunedì 5 gennaio 2026: Roma, in giornata è attesa la risposta di Raspadori. ilmessaggero.it

juventus rinnovo spalletti trattativaJuventus, Spalletti ha già convinto: nuovo contratto per programmare il futuro e convincere Yildiz - In caso di qualificazione alla Champions scatta il rinnovo automatico per Spalletti, ma la Juventus sta pensando di prolungare già ora il contratto fino al 2028: una mossa per blindare Yildiz ... sport.virgilio.it

juventus rinnovo spalletti trattativaPagina 2 | Thuram, la Juve vuole blindarlo: fondamentale per Spalletti, intoccabile per Comolli. Prove di rinnovo - L’idea della dirigenza bianconera è di premiare il francese anche per allontanare eventuali voci: il francese è tra i calciatori meno pagati della rosa juventina ... tuttosport.com

Yildiz troppo forte per questa Juve? Lo sfogo che cambia tutto

Video Yildiz troppo forte per questa Juve? Lo sfogo che cambia tutto

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.