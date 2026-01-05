Juventus | rinnovo Spalletti la trattativa

La Juventus si avvicina a formalizzare il rinnovo di Luciano Spalletti come allenatore. Le trattative, avviate a dicembre, sono in fase avanzata: la società propone un contratto fino a giugno 2028, con un adeguamento economico. La conferma ufficiale potrebbe arrivare a breve, segnando un passo importante nel progetto sportivo del club.

Luciano Spalletti è sempre più vicino a prolungare il suo legame con la Juventus. Le negoziazioni per il rinnovo, avviate già a dicembre, hanno raggiunto una fase avanzata: la dirigenza bianconera è pronta a offrire un contratto fino al giugno 2028, con un ingaggio rivisto al rialzo che premi i

Juventus, Spalletti ha già convinto: nuovo contratto per programmare il futuro e convincere Yildiz - In caso di qualificazione alla Champions scatta il rinnovo automatico per Spalletti, ma la Juventus sta pensando di prolungare già ora il contratto fino al 2028: una mossa per blindare Yildiz ... sport.virgilio.it

Pagina 2 | Thuram, la Juve vuole blindarlo: fondamentale per Spalletti, intoccabile per Comolli. Prove di rinnovo - L’idea della dirigenza bianconera è di premiare il francese anche per allontanare eventuali voci: il francese è tra i calciatori meno pagati della rosa juventina ... tuttosport.com

