McKennie stuzzicato dal ritorno negli USA per Spalletti è intoccabile Contatto Comolli-agente West ha pretese alte per il rinnovo

L'interesse di Weston McKennie per un ritorno negli Stati Uniti si fa sempre più evidente, mentre la Juventus e Spalletti valutano il suo ruolo. Nel frattempo, si intensificano i contatti tra Comolli, agente del giocatore, e la società, con il West che pone richieste elevate per il rinnovo. Un momento di tensione e speculazioni sul futuro del centrocampista statunitense.

. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è nuovamente sotto i riflettori, con il suo contratto in scadenza che rende le manovre imminenti. A inizio stagione, il suo nome sembrava destinato a una voluta ai margini del progetto tecnico. Il centrocampista appariva avviato verso un’annata di passaggio, con prospettive incerte. L’idea di una separazione, forse già a gennaio, era rafforzata dalla scadenza del contratto a fine campionato. Gradualmente, le cose sono cambiate radicalmente con l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

