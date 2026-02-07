La Juventus sta per chiudere l’affare con Kenan Yildiz. Il giocatore tedesco-turco ha già messo la firma sul contratto e si appresta a ufficializzare il suo arrivo in bianconero. Le big inglesi e il Real Madrid dovranno ora fare i conti con questa novità.

Ci siamo per la grande firma in casa Juventus. Sono le ore di Kenan Yildiz, che presto metterà nero su bianco al nuovo contratto con la Juventus. Kenan Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Si chiude quindi la lunga telenovela sul futuro del numero dieci, con la ‘Vecchia Signora’ pronta ad annunciare il prolungamento fino al 2030 (con opzione per un ulteriore anno) del turco. Corposo anche l’aumento d’ingaggio per Yildiz: da 1,6 a 6 milioni netti a stagione, che diventeranno 7 più bonus a partire dal prossimo anno. L’ex Bayern Monaco è attualmente in scadenza nel 2029 ed era sbarcato a Torino nell’estate 2022, facendo la spola tra Primavera e Next Gen prima del salto definitivo in prima squadra sotto la gestione Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, le big inglesi e il Real devono arrendersi: c’è la firma di Yildiz

Approfondimenti su Juventus KenanYildiz

Yildiz Juventus è al centro di un vivace duello tra due grandi club inglesi, Chelsea e Arsenal, che sono pronti a fare la loro mossa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus KenanYildiz

Argomenti discussi: Palestra, Inter e Juve attente: le big inglesi fanno sul serio; Next Gen | Justin Oboavwoduo è un nuovo giocatore della Juventus; Prima del Napoli di Conte, l'ultima squadra campione delle leghe top a essere eliminata ai gironi di Champions è stata la Juventus di Conte; Champions League, per la Juve Bruges o Galatasaray, poi il Liverpool?.

Palestra, Inter e Juve attente: le big inglesi fanno sul serioAssist, gol e prestazioni da vero top player: Marco Palestra è di fatto una certezza. Il giovane esterno destro ha letteralmente stregato le big italiane e straniere, grazie a lunga serie di performan ... msn.com

Juve, tutti vogliono Mckennie: il rinnovo è la priorità, ma le big d'Europa sono pronte all'assaltoTra i tanti interrogativi che animano ogni giorno il dibattito bianconero, ce n’è uno in particolare che - da un mese a questa parte - ritorna con una certa frequenza: Ma cosa aspetta la Juventus a ... tuttosport.com

Sirene dalla Premier League per Edon #Zhegrova, che secondo Nicolò Schira è finito nel mirino di due club inglesi La #Juventus però alza il muro ed è decisa a trattenere l'esterno Nessuna cessione in vista: la società vuole blindarlo e respingere qua x.com

La #Juventus è ancora in attesa di una risposta dal #Tottenham per #KoloMuani: la trattativa è bloccata perché gli inglesi non hanno trovato un sostituto. La #Juve resta pronta a chiudere se arriverà la chiamata, altrimenti valuterà alternative. #Icardi è stato s facebook