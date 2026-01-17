Cagliari-Juventus Yildiz recuperato Probabili formazioni orario e dove vedere la sfida
Cagliari e Juventus si sfidano all'Unipol Domus in una partita importante per entrambe le squadre. Il match vede il rientro di Yildiz tra i sardi, in una sfida che può influenzare la classifica di Serie A. Ecco le probabili formazioni, l’orario e le modalità per seguire l’incontro, in un contesto di grande attenzione per le due squadre.
Cagliari, 17 gennaio 2026 - All'Unipol Domus va in scena un confronto di tensioni opposte fra Cagliari e Juventus: la necessità di punti dei sardi in chiave salvezza e l’ambizione della Vecchia Signora, che può riavvicinarsi al vertice approfittando di eventuali passi falsi davanti. I bianconeri arrivano lanciati: 16 punti nelle ultime sei gare, nove vittorie nelle ultime 11 tra campionato e coppe e un impatto immediato di Luciano Spalletti, con 24 punti raccolti dal suo arrivo, secondo solo all’Inter nel periodo. La compagine isolana, invece, ha vinto solo due gare interne in stagione, è senza successi da tre turni e vede la zona calda avvicinarsi a cinque punti: servirà una risposta d’orgoglio dopo il pesante ko di Genova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
